Sarri-Ramadani, il rapporto non è più come prima: e nel frattempo Kostic offerto anche alla Roma

Secondo quanto riportato da Alfredopedulla.com il rapporto tra Maurizio Sarri e Ramadani, il suo agente in prima fila nella trattativa com Tare e la Lazio nei giorni che prevedevano l’approdo del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste, non sarebbe idilliaco. La storia andrebbe avanti già da qualche tempo, con poche proposte giunte all’allenatore e toscano e con l’ultima trattativa, quella che lo ha portato tra le fila biancocelesti, che Ramadani ha visto nascere quasi senza accorgersene. Sarri è convinto della scelta fatta, ma vorrebbe un mercato veloce che possa fornire al tecnico giocatori per il suo schema, possibilmente prima del ritiro. Resta in piedi la trattativa per Kostic, ma aspettare potrebbe essere problematico, considerando che l’Eintracht ha bisonti di vendere l’esterno offensivo e, di conseguenza, lo avrebbe offerto anche alla Roma, che deve prima liberarsi di alcuni esuberi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: