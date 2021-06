SOCIAL | Gli azzurri in Nazionale parlano cinese e arabo, il risultato è divertente – VIDEO

Attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, la Nazionale italiana ha pubblicato un divertente backstage in cui alcuni degli azzurri, tra cui Ciro Immobile, cercano di parlare in cinese e arabo. Ennesima prova di un gruppo che si sta amalgamando sempre di più, fattore fondamentale per il cammino azzurro in questo Euro 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nazionale Italiana di Calcio (@azzurri)

