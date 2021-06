SOCIAL | Immobile carica gli azzurri: “Avanti così” – FOTO

La Nazionale italiana arriva agli ottavi di finale da imbattuta e senza gol subiti. Tre partite contro Turchia, Svizzera e Galles, in cui gli azzurri hanno messo a segno sette gol disputando ottime prestazioni. Adesso, sarà difficile mantenere riusati simili visto il livello sempre più altro del resto delle squadre. I ragazzi di Mancini però, sono pronti e carichi per l’obbiettivo raggiunto e non si pongono limiti. Lo sa bene Ciro Immobile, attaccate della Lazio che in tre gare ha gonfiato la rete ben due volte. Sul proprio profilo Instagram ufficiale, il bomber biancoceleste ha festeggiato la vittoria ottenuta oggi contro il Galles per 1-0, in cui è partito dalla panchina.

Questi post pubblicato da Immobile:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

