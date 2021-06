SOCIAL | La Uefa esalta il “tacco” di mister Mancini – FOTO

Nel corso del primo tempo di Italia-Galles, anche mister Roberto Mancini si è distinto per le sue grandissime qualità di calciatore. Infatti, su un pallone spiovente verso la sua panchina il tecnico è indietreggiato e, senza guardare, ha agganciato il pallone di tacco. Immediato l’applauso di tutto l’Olimpico, così come lo stupore degli spettatori da casa. Ma non si sono fatti attendere neanche i complimenti da parte della Uefa che, sull’account twitter di Euro2020 ha immortalato con uno scatto il momento del brillante gesto tecnico del Ct dell’Italia.

