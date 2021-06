Calciomercato Lazio, Pedullà: “Sarri vuole utilizzare Hysaj a sinistra. Lazzari…”

Dopo l’indiscrezione lanciata dal noto esperto di mercato Alfredo Pedullà nella giornata di oggi, che vedrebbe Elseid Hysaj molto vicino a vestire la maglia biancoceleste con un incontro già in settimana con la dirigenza laziale, arriva anche un retroscena tattico sull’operazione. Come riporta infatti Pedullà, il nuovo tecnico della Lazio Maurizio Sarri vorrebbe utilizzare l’albanese sulla corsia mancina, come ai tempi dell’Empoli. Questo per poter cominciare a lavorare Lazzari sulla destra, per cercare di adattarlo nel 4-3-3 come terzino basso stile Cuadrado, a meno di soluzioni allettanti per l’ex Spal dal calciomercato, con una strada che porterebbe all’Inter (piace molto ad Inzaghi) dopo la cessione di Hakimi.

