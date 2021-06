CdS | Strakosha ad un bivio: rinnovo o cessione

Il nome di Thomas Strakosha è senza alcun dubbio uno di quelli più caldi in casa Lazio. Il futuro dell’estremo difensore albanese è infatti ancora tutto da decidere e da stabilire. Come ricordato da Il Corriere dello Sport, il portiere andrà in scadenza nel 2022. I biancocelesti non vorrebbero rinunciare a lui e anche il giocatore vorrebbe restare a Roma. L’ipotesi rinnovo non sarebbe del tutto da scartare, ma Thomas potrebbe anche restare a Roma, essendo poi libero da gennaio di accordarsi con un’altra squadra. Non resta che attendere quello che accadrà.

