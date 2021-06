Empoli, ufficiale il ritorno di Andreazzoli in panchina

Come annunciato dall’Empoli sul proprio profilo Twitter, Aurelio Andreazzoli ritorna sulla panchina del club toscano. Il tecnico firma un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione. Questo il comunicato: “Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Aurelio Andreazzoli. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione“.

Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione pic.twitter.com/Q0lDaMQjeN — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) June 21, 2021

