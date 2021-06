Euro 2020, l’Austria sarà l’avversaria dell’Italia: un curioso precedente tra Foda e Mancini (sulla panchina della Lazio)

Il turno odierno di Euro 2020 ha decretato che l’avversaria dell’Italia agli ottavi sarà l’Austria. La squadra di Franco Foda, con la vittoria odierna, si è assicurata il secondo posto del Gruppo C. E proprio l’allenatore tedesco, che affronterà Mancini, formerà con questo un curioso precedente: i due allenatori si sono affrontati solo una volta nella loro carriera, in un doppio confronto in Coppa Uefa nella stagione 2002-2003 tra la Lazio e lo Sturm Graz. Una vittoria a testa in quella circostanza, entrambe fuori casa, con lo Sturm Graz che vinse all’Olimpico per 0-1 e la Lazio che vinse in Austria per 1-3. Curioso ricordare, inoltre, che nella partita vinta dai biancocelesti segnò, per la squadra allenata da Mancini, Enrico Chiesa, padre di Federico che potrebbe scendere in campo contro la squadra di Foda.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: