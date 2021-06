Euro2020, Baumgartner: “Abbiamo già fatto la storia ma la nostra avventura non è ancora finita. Contro l’Italia…”

Gol vittoria e qualificazione agli ottavi di finale. Pomeriggio magico, anche se uscito anzitempo per un problema alla testa, per il centrocampista austriaco Christoph Baumgartner, che con la rete realizzata al 21′ contro l’Ucraina nella partita delle 18:00 ha permesso alla sua Nazionale di proseguire la competizione e di affrontare così l’Italia, nel match che andrà in scena a Wembley sabato alle ore 21:00. Queste le dichiarazioni del giocatore al termine della gara alla tv austriaca Orf:

“Ancora non me ne rendo conto. Mi fa davvero male la testa. Per noi il successo è qualcosa di veramente speciale. Adesso, cari austriaci divertitevi. Italia? Saranno ottavi di finale molto speciali. Abbiamo già scritto la storia, ma la nostra avventura non è ancora finita”.

