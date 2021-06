Euro2020, Draghi: “Finale a Roma? Mi adopererò per non farla giocare in paesi ad alto contagio”. Raggi: “Siamo pronti”

Dopo le recenti dichiarazioni di Mario Draghi, anche Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha commentato l’ipotesi di spostare la finale di Euro 2020 a Roma. Queste le sue parole: “Spostare la finale degli Europei a Roma? Siamo pronti. Dopo successo dell’apertura di UEFA2020, Roma e Italia hanno dimostrato di saper organizzare grandi eventi internazionali”.

Come riportato anche da Sportface, il premier italiano Mario Draghi, nel corso del vertice a Berlino con la cancelliera Angela Merkel, ha commentato così l’Europeo itinerante in corso esprimendo il suo parere sulla finale del torneo, attualmente prevista allo Stadio Wembley di Londra. Queste le sue parole: “Finale a Roma? Mi adopererò per non farla giocare a Londra dove corrono i contagi da Covid-19”.

