Euro2020, Foda (ct Austria): “Stasera volevamo scrivere la storia. Contro l’Italia daremo tutto il possibile per vincere”

Come riportato anche da Sportface, dopo la vittoria contro l’Ucraina per 1-0 grazie alla quale l’Austria si è qualificata agli ottavi di finale di Euro2020, il ct austriaco Franco Foda ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, parlando anche dell’Italia, che affronterà sabato sera in quel di Wembley. Queste le sue dichiarazioni:

“A questo punto del torneo non esistono avversari semplici. L’Italia non perde da una vita ma arriverà questo momento. Noi dovremo recuperare, concentrarci, e poi daremo tutto il possibile per vincere a Wembley. Sarà dura ma la squadra è pronta e ha voglia. Stasera i ragazzi hanno giocato benissimo. Eravamo determinati e volevamo raggiungere gli ottavi di finale. Volevamo scrivere la storia e si è visto che volevamo vincere sin a subito. Volevamo giocare per i nostri tifosi, che sono arrivati fino a Bucarest. Il modo in cui hanno festeggiato con noi è uno dei momenti più belli nel calcio”.

