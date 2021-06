Euro2020 | L’Olanda vince anche contro la Macedonia. L’Austria batte l’Ucraina e vola agli ottavi: affronterà l’Italia

Terminano le due gare delle 18:00 tra Macedonia e Olanda, e Ucraina e Austria. Gli Orange, già sicuri del primo posto nel Girone C, vincono contro la Macedonia per 3-0 e concludono il girone al primo posto con 9 punti. In gol il neo acquisto del Barcellona Memphis Depay al 24′ e Georginio Wijnaldum, il quale firma una doppietta, segnando prima al 51′ e poi al 58′. Nello scontro diretto dell’altra gara la spunta l’Austria, che battendo l’Ucraina 1-0 si qualifica agli ottavi di finale del torneo. A decidere è la rete di Baumgartner realizzata al 21′ della partita. L’Austria affronterà così l’Italia a Wembley nel match in programma sabato 26 giugno ore 21:00.

