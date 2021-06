Finale Euro2020, l’Uefa risponde a Draghi: “Non c’è nessun piano per cambiare la sede”

Dopo le dichiarazioni del premier italiano Mario Draghi nella conferenza stampa, andata in scena a Berlino, di oggi, su un possibile cambio di sede della finale dell’Europeo da Wembley a Roma, non si è fatta attendere la risposta dell’Uefa. Questa infatti la nota dell’organo del calcio europeo: “La UEFA, la federazione inglese e le autorità inglesi stanno lavorando a stretto contatto con successo per organizzare le semifinali e la finale di EURO 2020 a Wembley e non ci sono piani per cambiare la sede delle partite”.

