Il 21 giugno 1987 il gol di Giuliano Fiorini ha evitato la retrocessione in Serie C

La partita giocata il 21 giugno 1987 allo Stadio Olimpico tra Lazio e Vicenza è entrata nella storia biancoceleste: il gol di Giuliano Fiorini ha evitato alla Lazio di scomparire con la retrocessione in Serie C. Oggi si ricorda quel giorno così importante per la storia della Lazio.

