La Repubblica | Calciomercato Lazio, nuova idea per l’attacco: spunta Callejon

A.A.A. cercasi esterno offensivo. È senza alcun dubbio questo il cartello idealmente appeso in quel di Formello. Tanti i nomi sul taccuino, ma il prescelto di Sarri sembrerebbe essere Julian Brandt del Borussia Dortmund. Non va però dimenticata e scartata la pista che potrerebbe a Kostic. Ma, secondo quanto rivelato da La Repubblica, un’alternativa potrebbe essere rappresentata da Callejon. Lo spagnolo è d’altronde un pupillo del tecnico biancoceleste, che l’ha allenato ai tempi del Napoli. Il 34enne andrà in scadenza nel 2022 con la Fiorentina e potrebbe diventare un obiettivo, visto che già era stato accostato alla Lazio la scorsa estate.

