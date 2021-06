Lazio Women, Morace: “Io ed il Presidente Lotito siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Sarri? Un maestro”

Carolina Morace, Coach della Lazio Women, è intervenuta quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Channel, 233 di Sky:

“La cavalcata della promozione è più bella ora perché durante il campionato non l’abbiamo assaporata bene. Adesso invece ce ne rendiamo conto, è stata un’annata stupenda, credo di non aver mai avuto una stagione così in carriera. La svolta è arrivata con il lavoro quotidiano sul campo. Ora dobbiamo portare la stessa alchimia anche in Serie A: non sarà facile, ma dovremo onorare al meglio la storia della Lazio. Le squadre della massima serie hanno un’organizzazione importante, sbagliano poco: un errore ti può costare il risultato.

Sanno tutti il mio percorso passato in biancoceleste, dove ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi calciatrici: ora voglio riportare in alto la squadra, dove merita di stare. Tutte le ragazze hanno voglia di ricominciare, segno di un grande gruppo. Futuro? Io ed il Presidente Lotito siamo sulla stessa lunghezza d’onda, vogliamo entrambi il bene della Lazio e siamo proiettati solo su questo, il resto sono solo chiacchiere.

Sarri? Premesso che Inzaghi è un grande allenatore, Sarri è sicuramente un maestro che ha perfezionato le sue squadre. Mi riferisco soprattutto a quanto fatto a Napoli, con il suo lavoro maniacale difensivo ed offensivo. L’ho studiato molto in passato, ora sono contenta perché avrò modo di seguire da vicino i suoi allenamenti e metodi di lavoro”.

