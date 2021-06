Leggo | Tare punta sul regista Torreira

Sono giorni caldi sul fronte mercato per la Lazio. Il ds Tare vuole regalare subito a Maurizio Sarri pedine chiave per il suo gioco. Il nome nuovo a centrocampo è quello di Lucas Torreira, ex Samp e ora in forza all’Arsenal, ma intanto entra nel vivo la trattativa per l’esterno d’attacco dell’Eintracht Francoforte Filip Kostic. Per il serbo la Lazio, che punta prima a cedere Correa al Tottenham, chiede un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di Champions (20 milioni). I dirigenti tedeschi, giunti a Roma, spingono però per un prestito obbligatorio. L’alternativa è Brandt, ma il Borussia Dortmund chiede 25 milioni.

