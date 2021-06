Nazionale, Giordano: “L’Ucraina è una squadra tosta. Verratti tornerà titolare. Berardi o Chiesa? Ecco chi farei giocare…”

L’ex giocatore della Lazio Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla Nazionale Italiana, qualificata come prima nel Girone A dell’Europeo e che incontrerà come prossima avversaria una tra Ucraina e Austria. Queste le sue parole:

“Se l’Italia dovesse affrontare l’Ucraina la condizione fisica sarà fondamentale, è una squadra tosta con ottimi giocatori dalla metà campo in su. Ci sarà da battagliare e possono metterti in difficoltà. Penso che Verratti si riprenderà la titolarità dai quarti di finale. Con questo livello medio di squadre l’Italia stravince. Per gli ottavi farei giocare Berardi e non Chiesa. L’Olanda mi ha sorpreso, in negativo Spagna e Inghilterra”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: