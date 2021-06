Nazionale, Gravina: “Oggi gli italiani si ritrovano in questa squadra. Mancini ha creato una famiglia”

Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando del cammino della Nazionale italiana a Euro2020.

Queste le sue parole:

“Abbiamo sempre detto, dal primo momento, che avevamo bisogno di raccontare agli italiani una nuova storia. Doveva essere un regalo all’Italia ed agli italiani, dopo tanti momenti di sofferenza non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale. Oggi gli italiani si ritrovano in questa Nazionale, che esce dalla sua forma di arroccamento, andando incontro ai tifosi, è popolare. La sentono ogni giorno sempre più propria: un esempio è ieri, che autonomamente hanno sentito il bisogno di uscire, con grande rispetto dei tifosi della tutela della salute a Villa Borghese. E’ un altro spot importante della Nazionale nel nostro Paese. La mia sintonia con Mancini? Siamo una squadra unica, straordinaria sotto il profilo della valorizzazione dei sentimenti, una famiglia. Abbiamo investito molto su questo, per dimostrare che la Nazionale potesse risvegliare l’orgoglio di appartenenza per il Paese. Stanno coinvolgendo un’intera Nazione con impegno e sacrificio, oltre che con abnegazione. I giovani? Penso che siamo sulla strada giusta. I talenti vanno valorizzati al meglio, per farli diventare dei campioni. Hanno necessità di fiducia, affinché i nostri club possano trarre da questa esperienza un esempio, una dimostrazione che un investimento su di loro e sui settori giovanili, porti un asset che sia di svolta, anche economica. A parte Meret, tutti i calciatori convocati sono scesi in campo, una dimostrazione di grande partecipazione, un ulteriore record che è frutto di una sintonia assoluta. E’ un equilibrio che vogliamo mantenere inalterato, perché è la forza di questo gruppo“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: