No Bulli Day, la Lazio ospita ragazzi e ragazze al Green Club: ecco come iscriversi

La S.S.Lazio ha comunicato con una nota sul proprio sito web, che il 1 luglio 2021 ospiterà ragazzi dai 7 ai 9 ani e ragazze dai 9 ai 13 anni per il NO BULLI DAY. Un evento che avrà luogo presso il Centro Sportivo Green Club, in Via Fratelli Maristi 94, dedicato al confronto e alla condivisione delle tematiche relative a tutti i tipi di bullismo e di cyberbullismo. Un progetto, in linea con la campagna NO BULLI avviata dalla Regione Lazio, in collaborazione con la AS Roma e al Frosinone, che mira alla prevenzione di tale fenomeno diffuso tra le giovani generazioni. Il primo luglio, a partire dalle ore 18:00, tecnici e dirigenti del settore giovanile della Lazio, organizzeranno attività calcistiche, che si alterneranno a momenti di condivisione di tematiche legate a questo tipo di disagio sociale, sotto languida dello psicologo del settore giovanile.

Di seguito il link al modulo di iscrizione per il NO BULLY DAY, limitata ad un massimo di 60 bambini:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXSjZk-JRYqKrwZJ7IKzf8HQblFZiMyEvDStU1OmQxmHMntA/viewform?usp=pp_url

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: