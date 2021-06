Paris Saint Germain, visite mediche in corso a Roma per Gianluigi Donnarumma

Il successo di ieri dell’Italia, per 1-0 contro il Galles, ha portato gli Azzurri agli Ottavi da primi del girone, a punteggio pieno e senza subire gol nelle tre gare del girone. Oltre alla difesa, il merito è anche di Gianluigi Donnarumma che, sia con la Svizzera, che ieri, ha allungato il record di minuti e gare dell’Italia senza subire gol. Questa mattina però, come riporta Tuttomercatoweb.com, prima di rientrare a Coverciano con i compagni, Donnarumma ha lasciato l’hotel Parco dei Principi, a Roma, per recarsi in una clinica, dove sono in corso le visite mediche con il Paris Saint Germain, sua prossima squadra di club. Dopo le visite mancherà poi solamente la firma sul contratto per diventare a tutti gli effetti il nuovo portiere del club francese.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: