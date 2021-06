Pedullà | Hysaj alla Lazio, fumata bianca in arrivo: incontro previsto in settimana

Ci siamo, entra seriamente nel vivo la trattativa tra Hysaj e la Lazio. Il giocatore è da tempo seguito dai biancocelesti, e con l’arrivo di Sarri in panchina l’idea di mercato è divenuto un affare in dirittura di arrivo. Il terzino è apprezzato dal suo ex allenatore, che lo rivorrebbe in squadra. in più il suo contratto in scadenza con il Napoli, favorisce l’operazione. onestante le parti sian state definite come molto vicine già da diversi giorni, lo stesso agente di Hysaj ha recentemente smentito ogni tipo di accordo con la Lazio, sostenendo come non ci sia stata nemmeno una chiamata dalla Società capitolina. Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha seguito molto da vicino la trattativa che ha portato Sarri alla corte biancoceleste, parla però ora di una fumata bianca molto vicina. Secondo quanto da lui sostenuto, ci sarà un incontro risolutivo in settimana, che darà una svolta in positivo a quello che potrebbe essere il primo colpo di mercato per la Lazio di Sarri.

