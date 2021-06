Sarri, lo staff a Formello per organizzare il programma estivo

L’estate in casa Lazio inizia ad entrare nel vivo: Maurizio Sarri si prepara a panificare il programma estivo, dando avvio a quella che sarà la sua prima stagione in biancoceleste. Giovanni Martusciello, assistente del tecnico toscano, e la sua squadra di collaboratori si sono presentati questa mattina al Centro Sportivo di Formello. Obbiettivo, quello di porre le basi per la progettazione del lavoro estivo che attende i giocatori. Il raduno, come riporta TMW, è programmato per l’8 luglio.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: