Serie A, la Lega rinvia la decisione sul campionato “spezzatino”: la nota ufficiale

Dopo l’Assemblea di Lega di quest’oggi slitta ancora la decisione sul tema dei nuovi slot del prossimo campionato. Questa la nota ufficiale: “L’Assemblea della Lega Serie A riunitasi oggi in collegamento video ha trattato e discusso i numerosi punti previsti all’ordine del giorno. Sono stati approvati sia i criteri di ripartizione dell’anticipo del 15% da parte di Dazn sui Diritti Audiovisivi che quelli dei Diritti Non Audiovisivi per il ciclo 21-24. L’Assemblea ha inoltre votato la proroga dell’Accordo Collettivo Lega-AIC-Figc al 31 agosto 2021, mentre ha rimandato a una prossima riunione il tema dei nuovi slot del prossimo campionato. Per quanto riguarda i diritti audiovisivi nell’Area Mena si aprirà una fase di nuove trattative, essendo oggi state rifiutate le offerte pervenute”.

