SOCIAL | Immobile scherza ancora con Insigne: “Grazie per averci spiegato il primo principio della dinamica” – FOTO

Prosegue il clima sereno e scherzoso tra i compagni di Nazionale, che insieme stanno vivendo grandi momenti durante il cammino a Euro2020. Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, oltre ad essere concittadini sono anche grandi amici fin dai tempi del Pescara, per questo hanno sempre molto piacere nel ritrovarsi in Nazionale. lo dimostrano i vari retroscena che i due vivono al di fuori del campo, fatti di divertimento e sempre immortalati con foto e video. L’ultimo post sulle storie di Instagram del bomber dela Lazio, risale al pre-gara della sfida di ieri contro il Galles, terminata 1-0 per gli azzurri. Nel giro di campo iniziale, lui, Insigne e Florenzi si divertivano a suon di battute, descritte dallo stesso Immobile in maniera ironica. “Volevo ringraziare Insigne perche ieri finalmente ci ha spiegato il primo principio della dinamica”.

Di seguito l’immagine posata da Immobile:

