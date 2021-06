TMW | Calciomercato Lazio, biancocelesti su Rosier del Besiktas

Ore calde per il calciomercato in casa Lazio: sono molti i nomi usciti fuori per rafforzare la squadra guidata da Maurizio Sarri. la Società è alla ricerca di profili giusti, che possano sposare il nuovo progetto targato Sarri, adattandosi al 4-3-3 del tecnico toscano. Uno di questi, è Valentin Rosier, ala destra di proprietà dello Sporting Lisbona, ma passato in resti tal Besiktas. Sono stati avviati i contatti con il francese classe ’96 per capire la fattibilità dell’operazione. Il club turco sarebbe pesando al riscatto del giocatore. La Lazio aspetta dunque nuovi sviluppi. Lo riporta Tutto Mercato Web.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: