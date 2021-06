sarà il perno centrale, insieme ad, della futura linea a 4 difensiva della. Che concambierà impostazione, atteggiamento e movimenti dopo cinque anni con Simone. Per questo è fondamentale che tutti comincino a lavorare fin da subito con il nuovo tecnico, che attende la squadra tra l’8 e il 9 luglio a Formello per poi partire per Auronzo di Cadore l’11. In ritiro ci sarà anche Luiz Felipe, che non andrà aper le Olimpiadi con il suo, che l’aveva inizialmente convocato. Lui e un nuovo acquisto (Pezzella, Maksimovic due dei nomi accostati) sarà la coppia di centrali di destra, Acerbi e Radu (vicino al rinnovo) quella di sinistra.

Luiz Felipe ha vissuto un’annata complicata, compromessa all’alba dall‘infortunio alla caviglia destra subito nell’amichevole di metà settembre a Frosinone. Il 22 gennaio si è poi operato, per tornare in campo a Firenze l’8 maggio. Il brasiliano classe ’97 vuole arrivare pronto all’appuntamento con Sarri e lavorerà nelle prossime settimane per migliorare la condizione della propria caviglia. Con questo obiettivo domani volerà a Barcellona, dove effettuerà un controllo medico e inizierà un ciclo fisioterapico: ha bisogno di svolgere un lavoro diverso per tornare al 100%.

Sullo sfondo c’è il suo rinnovo, che giorno dopo giorno diventa sempre più centrale perché l’attuale contratto è in scadenza nel 2022. Tra pochi mesi, quindi, sarebbe libero di accettare altre destinazioni e lasciare la Lazio a zero. La società vuole evitare una beffa del genere: l’ha preso giovanissimo per 500 mila euro, ora vale 20 milioni. A Formello lo stimano tutti, anche Sarri ha espresso un parere favorevole: ora al ds Tare il compito di chiudere i discorsi già intavolati da tempo.