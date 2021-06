Copa América, all’Argentina basta il “Papu” Gómez per battere il Paraguay: Correa in campo più di mezz’ora

Terza gara su quattro per l’Argentina nella fase a gironi della Copa América 2021. Dopo il pareggio all’esordio contro il Cile e la vittoria di misura sull’Uruguay, nella terza giornata è arrivato un altro successo per 1-0, questa volta contro il Paraguay. E’ bastato un gol dell’ex Atalanta “Papu” Gómez dopo 10 minuti, per regalare il successo alla squadra di Lionel Scaloni e di conseguenza anche la qualificazione, con una giornata di anticipo, ai Quarti di finale della competizione. Al 59° del secondo tempo, è sceso in campo anche l’attaccante della Lazio Joaquín Correa: il Tucu biancoceleste ha giocato per più di mezz’ora contro il Paraguay, considerando anche i quattro minuti di recupero. Prossimo appuntamento per l’Argentina martedì 29 giugno quando, alle 02:00, affronterà la Bolivia nell’ultima gara del Girone A, per poi concentrarsi sui Quarti di finale.

