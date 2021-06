Euro2020, Bernardeschi: ”Grande merito del ct Mancini”

Federico Bernardeschi, esterno della Juve e titolare nella scorsa gara della Nazionale contro il Galles, riconosce al ct Mancini il merito dell’ottimo momento degli Azzurri.

”Quando è arrivato non era semplice perchè l’Italia era data per morta. Il calcio italiano era sotto attacco. Lui è arrivato con tranquillità e semplicità e piano piano, partita dopo partita, ha dato tanta fiducia ai giocatori e tanto entusiasmo alla gente. Ha fatto una cosa straordinaria secondo me, quella di riavvicinare il popolo italiano alla nazionale. Una cosa straordinaria a prescindere da tutto. Quando giochi bene e ti diverti in campo, tutto è più bello. E’ la ciliegina sulla torta, è davvero straordinario. Siamo tanto contenti. Era quello che volevamo. Ci siamo preparati molto per questo Europeo e abbiamo iniziato molto molto bene. A Roma è stato stupendo. Dopo tanti mesi senza tifosi anche per noi non era semplice. Ritrovarli così, con questa atmosfera, questo entusiasmo che di partita in partita cresceva è stato meraviglioso. Dobbiamo dire grazie per questo, davvero. Anche noi siamo stati assolutamente contagiati da questo entusiasmo. Credo che faccia parte di queste grandi competizioni. La prima cosa che conta è avere un gruppo bello, sano, genuino e unito. Un gruppo in cui tutti pensano allo stesso obiettivo. Credo sia davvero fondamentale. C’è tanta competizione, siamo tutti giocatori fortissimi, però questo non deve togliere nulla alla maglia azzurra e all’obiettivo finale, che è comune. Questo è davvero fondamentale per arrivare a un risultato grandissimo”.

Come riportato da tuttosport.com

