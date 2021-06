Euro2020, Black Lives Matter: l’Italia si inginocchia a metà. ”C’è stata confusione. Siamo contro ogni forma di razzismo”

Il sostegno al movimento Black Lives Matter è entrato anche nel mondo del calcio, basti pensare alla scorsa partita Euro2020 tra Galles e Italia. L’episodio, però, ha generato molte polemiche: soltanto alcuni degli Azzurri si sono inginocchiati. Proprio per questa ragione, Paolo Corbi, responsabile della comunicazione della Nazionale ha deciso di fare chiarezza su quanto accaduto: ”A nome di tutta la squadra ribadiamo che siamo contro ogni forma di razzismo, ci siamo confrontati e ovviamente vogliamo ribadire questa posizione. Aderire o meno ad una forma di protesta per quanto simbolica non vuol dire ignorare la lotta al razzismo”.

Un’ulteriore precisazione della Nazionale di Mancini: ”Volevo chiarire rispetto a quando è stato scritto e detto al riguardo in questi giorni. Tutti conoscono l’esempio dei comportamenti dei nostri calciatori, il razzismo si combatte ogni giorno ciascuno con i propri comportamenti e su questo siamo tutti molto impegnati. Quanto al fatto che a inizio gara qualcuno si sia inginocchiato e altri no c’è stata un po’ di confusione, i calciatori erano tutti concentrati su una partita per noi decisiva perché metteva in palio il 1° posto nel girone e per il prosieguo dell’Europeo, fra l’altro con 8 cambi… Quindi, da quanto abbiamo ricostruito, non eravamo del tutto preparati a quel momento. Per il futuro se ci saranno altre occasioni la squadra si confronterà al suo interno e prenderà una decisione univoca che sarà messa in pratica da tutti”.

