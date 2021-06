Euro2020, Merkel d’accordo con Draghi: ”Finale a Londra? La UEFA sia responsabile”

Nella conferenza stampa, tenutasi a Berlino, Angela Merkel ha risposto a una domanda sulla decisione di disputare la semifinale e la finale degli Europei in Gran Bretagna. Il cancelliere federale della Germania condivide le preoccupazioni di Draghi, dichiarando quanto segue: ”La Gran Bretagna è una zona a rischio variante del virus. Tutti quelli che arrivano da lì devono stare 14 giorni in quarantena e le eccezioni sono davvero pochissime. Io credo, anzi non credo, spero che la Uefa agisca in modo responsabile. Non troverei positivo che ci fossero stadi pieni lì”.

Come riportato da ansa.it

