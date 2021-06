Il Messaggero | Tare e Sarri studiano l’affare Brandt

Operazione ambiziosa. L’Insigne tedesco intriga Tare e coinvolge Sarri. La Lazio studia Julian Brandt e sogna il colpo. Il gioiello del Borussia Dortmund che la dirigenza biancoceleste pensa possa rappresentare la scelta giusta per rilanciare la squadra e dare al tecnico un giocatore capace di esaltarsi nel suo gioco e scardinare le difese avversarie. Il suo è un nome pesante, inserito nella Lazio attuale, poi fa sognare eccome. I suoi dribbling, la sua velocità e i suoi guzzi insieme a gente come Milinkovic e Luis Alberto, con in più un finalizzatore come Immobile, fanno venire la pelle d’oca. Per Sarri, probabilmente, è il calciatore che, tecnicamente e tatticamente parlando, più si avvicina al fantasista azzurro in forza al Napoli. Inutile nascondere che per il tecnico toscano, Insigne sia il calciatore ideale per esaltare il suo 433. E Brandt, per movimenti e intelligenza, in campo lo ricorda parecchio. Il Messaggero/Daniele Magliocchetti

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: