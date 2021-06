Il Secolo XIX | L’Inter punta Audero, ma ci sono anche Lazio e Atalanta

In casa Lazio c’è il nodo-portieri da sciogliere. La stagione appena conclusa ha stravolto le gerarchie tra i pali ed ora tutto sta a vedere com evolveranno le cose con mister Sarri. Intanto, come riporta Il Secolo XIX, l’Inter ha messo gli occhi su Emil Audero, ma sull’estremo difensore dovrebbero esserci anche Lazio ed Atalanta, che lo stanno monitorando in caso di cessioni di Gollini e Strakosha. Il giocatore è anche nel mirino di club inglesi con Ferrero che punta ad una plusvalenza di almeno 6 milioni, chiedendone dunque 20.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: