Hysaj per Sarri. Tutto su Torreira

Molto più di un semplice giro di ricognizione. Ieri lo staff di Sarri si è presentato a Formello per iniziare a preparare la nuova stagione. Aspet tando l’arrivo di Mau, i suoi collabo ratori hanno visionato i campi e pre so confidenza con le strutture del training center. Un piano di lavoro è già stato abbozzato, anche per i cal ciatori che stanno in vacanza. Eserci zi facoltativi, sia chiaro, ma che in molti hanno cominciato a intrapren dere per farsi trovare pronti. È l’effet to Sarri: tutti sono disposti a mettersi in gioco, sanno che il cambio in pan china potrebbe modificare le gerar chie dell’era inzaghiana. Pochi intoc cabili, in attesa del mercato che, al meno per il momento, stenta a decol lare. Una condizione che non riguar da solo la Lazio, ma che per i bianco celesti potrebbe pesare in modo più incisivo. La necessità di apportare una rivoluzione a livello tattico impo ne una full immersion. Per l’11 luglio è prevista la partenza per il ritiro di Auronzo, il tecnico spera di avere la rosa al completo (o quasi). Il primo innesto, eccezion fatta per l’arrivo di Kamenovic, sarà quello di Hysaj (in settimana ci sarà la fumata bianca). È uno dei fedelissimi di Sarri, nella linea a quattro può giocare sia da terzino destro che sull’out mancino. Verrà ingaggiato a parametro zero: quadriennale da quasi due milioni a stagione (1.8 più bonus in base ai risultati sportivi), già nelle prossime 48 ore si può chiudere. L’annuncio verrà posticipato con tutta probabili tà al mese di luglio per motivi di bilancio. Dalla Turchia intanto danno per fatto l’affare tra la Lazio e il

Crystal Palace per Patrick van Aan holt, esterno basso della nazionale olandese trattato anche dal Fenerba hce, ma da Formello piovono smen tite.

Si raffredda invece la pista che porta a Kostic. Dopo l’incontro andato in scena nel weekend, non ci sono ulte riori aggiornamenti. La richiesta dell’Eintracht è molto alta, tra i 25 ei 30 milioni. Il vero obiettivo in quella zona può essere il tedesco Brandt. Diverso il discorso per Torreira. L’Ar senal vorrebbe monetizzare con la sua cessione, sarebbe disposta an che a uno sconto, anche se attual mente la priorità di Sarri riguarda gli esterni d’attacco per il suo 4-3-3. Ca pitolo maglie: dal marketing confer mano che verranno svelate a inizio del mese, molto probabilmente sa ranno le ultime realizzate dalla Ma cron. La prima sarà celeste, come sempre, la seconda bianca mentre la terza nera. La separazione tra l’azien da di Bologna e la Lazio sembra an nunciata, non è stato trovato l’accor do per il rinnovo (scadenza 2022). La candidata più seria per prender ne il posto è Robe di Kappa, che in passato è stata sponsor tecnico an che della Roma. Il Tempo/Daniele Rocca

