La Repubblica | Il Sarri-lab, a Formello lo staff procede: si parte l’otto luglio

Il Sarri-lab comincia a prendere for ma. Mentre il nuovo tecnico bianco celeste studia la Lazio e aspetta no vità dal mercato, i suoi collaborato ri ieri hanno effettuato un lungo so pralluogo nel centro sportivo di Formello. Il vice Martusciello, insie me al resto dello staff (il preparato re atletico Losi aveva già visitato il centro venerdì scorso) hanno osser vato le strutture e preso confiden za con il quartier generale della La zio, completamente rinnovato e di ventato un vanto per Lotito. Lo stes so Sarri, quando lo ispezionò nel suo primo incontro con il presiden te il 3 giugno, ne rimase piacevol mente colpito. Ieri però a Formello non c’era Lotito, impegnato a ven dere la Salernitana entro venerdì, e neanche il ds Tare. Così la visita è stata condotta dal team manager Derkum, che ha definito le situazio ni logistiche con i vari preparatori. Sarri fa dell’organizzazione e della meticolosità dei dogmi irrinuncia bili, nulla deve essere lasciato al caso. Formello diventerà il suo labora torio, dove costruire, analizzare e correggere la sua nuova creatura. Lì, 1’8 luglio, data del raduno della squadra, scatterà la rivoluzione tec nica del Comandante. Il lavoro da fare è tanto, ne è con sapevole l’ex allenatore della Juven tus, che spera di cominciare la pre parazione con almeno due nuovi in nesti, oltre a Kamenovic, terzino si nistro classe 2000. Il primo è un suo fedelissimo, il 27enne Hysaj, in scadenza il 30 giugno con il Napoli. La trattativa nelle ultime ore ha su bito un’accelerata, quella decisiva per rompere gli indugi e la concor renza timida del Milan. In settima na l’incontro per la chiusura: Hysaj, terzino destro e sinistro, firmerà fi no al 2026. Dopo cinque anni di 3-5-2, alla Lazio serviva un laterale basso come l’albanese, ma soprattutto necessita di esterni alti. Il ds Tare sa che Sarri vuole giocare con il 4-3-3 e che ne dovrà comprare due, considerando che Correa è in uscita: lo cercano Arsenal e Totten ham, la Lazio conta di incassare al meno 30 milioni. Brandt è il profilo ideale per Sarri, l’ha cerchiato di rosso. Può giocare ovunque sulla trequarti, ha qualità tecniche invi diabili e ha anche tanta esperienza internazionale. Dopo un anno diffi cile al Dortmund, è alla caccia del ri scatto e la Lazio potrebbe essere la piazza perfetta: costa sui 20 milio ni, sono in corso valutazioni. Ko stic, proposto anche alla Roma dall’agente Ramadani (lo stesso di Sarri), Jovetic, Ilicic, Orsolini gli al tri nomi accostati per l’attacco. Queste le priorità, poi si passerà al centrocampo (come regista interessa Torreira) e al difensore centrale di destra per completare la coppia con Luiz Felipe, che oggi a Barcellona inizierà un percorso fisioterapico per la caviglia destra. La Repubblica\Giulio Cardone e Riccardo Caponetti

