Nazionale, Buffon: “Non si può far altro che parlarne bene, Mancini ha ridato entusiasmo”

La Nazionale italiana ha iniziato al meglio l’Europeo, passando agli ottavi di finale a punteggio pieno. Del percorso degli azzurri di Mancini, ha parlato Buffon in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Come sta vedendo la Nazionale?

“Non si può far altro che parlarne bene. Mancini ha ridato entusiasmo ai tifosi e a tutto il popolo calcistico. Questo è un grandissimo merito del ct, ha il timone in mano. I ragazzi si esprimono al massimo. Non so se l’Italia può vincere l’Europeo, non dobbiamo caricare di responsabilità i ragazzi“.

Sogna il Mondiale 2022?

“È un obiettivo e un sogno al quale non penso. C’è un ct che ha un proprio gruppo da portare avanti, non bisogna disturbarlo e va lasciato lavorare. Visto che sono una persona ottimista ho pensato due o tre anni fa di continuare a giocare per raggiungere il massimo. Dovessi arrivarci bene, altrimenti non cambierebbe nulla“. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: