Nazionale, Raspadori: ”Sto vivendo una favola. Da brividi rivedere le persone sugli spalti”

Nella conferenza stampa Raspadori ha risposto ad alcune domande. L’attaccante della Nazionale dice di stare vivendo un sogno grazie al ct Mancini, che ha creduto in lui.

”Ho visto tutte le partite dell’Italia campione del mondo 2006, ero molto piccolo ma ricordo tutto, adesso ci sono lo stesso momento magico, la stessa passione e la stessa voglia di fare qualcosa di grande. Cosa ne penso dell’Austria che affronteremo agli ottavi? Più che dell’avversario siamo tutti contenti per il grande girone disputato. Puntiamo ad andare arrivare fino in fondo, ma vogliamo continuare a restare sereni e umili. Quella che sto vivendo è una favola, negli ultimi quattro mesi sono successe tante cose, ma la mia forza è stata di mantenere sempre l’equilibrio e saper gestire le emozioni, sono sempre lo stesso ragazzo di prima. Sono consapevole che questo e’ un punto di partenza, non di arrivo. E’ stato bello sentirsi subito parte del gruppo, il ct Mancini ci tratta tutti allo stesso modo. Fino a qualche mese fa i miei attuali compagni in Nazionale li vedevo come idoli, ora sono qui con loro. Dico grazie a tutti per come mi hanno accolto”.

Sul suo futuro. ”Io uomo mercato? Sono cose che in questo momento non ritengo importanti. Cerco di vivere questo sogno al meglio, di divertirmi e dare il mio contributo, quel che verrà lo vedremo piu’ avanti, sono contento di quello che sto facendo”.

Un appello ai tifosi. ”So che sarà difficile avere lo stesso sostegno che abbiamo avuto a Roma e che è stato fantastico, però l’invito lo lancio lo stesso. E’ stato da brividi rivedere le persone sugli spalti, la nostra gente deve continuare a sostenerci come ha fatto finora, per noi è importantissimo”.

Come riportato da sportmediaset.mediaset.it

