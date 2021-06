SOCIAL | Allenamento in palestra per Kamenovic – VIDEO

Il giocatore biancoceleste Kamenovic, in vista del ritiro ad Auronzo di Cadore, si tiene in forma. Nel video condiviso su Instagram, il giovane difensore serbo è ripreso in palestra durante una seduta di allenamento. Il primo acquisto dell’era Sarri, nonostante non sia stato scelto proprio dal nuovo tecnico, ha commentato il post nel quale era stato taggato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aleksandar Jovanovic (@_sale_19)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: