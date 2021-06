Sottosegretario Costa: “La Serie A ripartirà ad agosto con il 25% del pubblico”

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha dato un annuncio importante in merito al prossimo campionato di Serie A che vedrà un graduale ritorno dei tifosi allo stadio:

“Ne abbiamo parlato questa mattina con il ministro Speranza e per la prossima stagione vi posso dare la notizia che partirà dal 22 agosto con il 25% di pubblico in presenza. Ci sarà una graduale progressione nelle settimane successive con un incremento percentuale.Ci vuole prudenza, senso di responsabilità, ma non è mai mancato nei cittadini italiani.”

“E sugli Europei: “Non vedo alternative a Londra per le gare finali di Euro 2020, da cittadino europeo mi auguro che tutto rimanga così, anche se in Inghilterra la condizione è più complessa rispetto a qualche settimana fa. È indubbio che il nostro Paese si trovi in una situazione favorevole dal punto di vista dei dati epidemiologici. Si sta tornando gradualmente alla normalità e dobbiamo continuare a vaccinarci. Nazionale? Straordinario il grande spirito di gruppo, c’è un’analogia con la lotta alla pandemia. Questo solido spirito lo si ritrova nella Nazionale con un grande merito a Mancini”.

