Super League, nuova mozione per annullare le sanzioni ai 9 club

La A22, la società dietro il progetto della Superlega, ha presentato una mozione al Tribunale di Madrid, chiedendo di cancellare l’accordo firmato tra la Uefa e i 9 club che sono tornati indietro dopo le minacce. Nel caso in cui questa mozione venisse approvata, le società (tra cui Inter e Milan) non dovrebbero pagare le multe stabilite dalle Uefa. La Uefa ha cinque giorni per rispondere. Infine, va sottolineato che i sei club di Premier League, pubblicamente fuori dal progetto Super League, in realtà siano ancora comproprietari della holding creata in Spagna per lanciare il progetto.

Come riportato da sportmediaset.it

