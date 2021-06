Calciomercato, Schira: “L’agente di Felipe Anderson parlerà con la Lazio”

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, si starebbe delineando la possibilità di un grande ritorno in casa Lazio. Infatti quest’oggi è atterrato a Milano l’agente Giuliano Bertolucci per discutere del futuro di due suoi assistiti. Il primo è Kaio Jorge, che era stato accostato alla Lazio, ma che ora desta l’interesse di Milan e Juventus. Ma la notizia più interessante in chiave biancoceleste riguarda l’altro calciatore seguito da Bertolucci: Felipe Anderson. Il procuratore è infatti pronto ad offrire il brasiliano alla società biancoceleste, sua ex squadra, visto che la sua permanenza al West Ham è sempre più in bilico.

The agent Giuliano #Bertolucci landed in Milano. He will talks with #Juventus and #ACMilan for #KaioJorge (his contract with #Santos expires in December). He will offer #FelipeAnderson (he could leave #WestHam) to #Lazio. Scheduled also a meeting with #ASRoma in the next days https://t.co/LSZCnL0mS2

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 23, 2021