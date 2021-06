CALCIOMERCATO – Smentite le voci di un accordo tra Lazio e Inter per Lazzari

Nonostante le voci di un’intesa tra Lazio e Inter per l’approdo alla corte di Inzaghi dell’esterno Manuel Lazzari, secondo quanto riportato da Calciomercato.it non ci sarebbe alcun accordo. Il club di Lotito e quello di Suning non hanno alcun accordo per la vendita del giocatore, che per ora sembra rimanere fermo a Roma. Per adesso al classe ’93 di Valdagno, sicuramente un profilo stimato dal tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, non è stata comunicata l’intenzione di cederlo. Inoltre, come noto, in questo momento i nerazzurri non hanno le possibilità economiche per imbastire una trattativa di tale portata, si parla infatti di un totale di 26 milioni di euro bonus inclusi. Senza contare i difficili rapporti tra le due società dopo lo ‘scippo’ Inzaghi che rendono l’operazione Lazzari davvero complicata.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: