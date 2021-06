CdS | Sarri vuole un confessionale in ritiro: serve per due motivi

Il 10 luglio la Lazio sarà a tutti gli effetti in ritiro agli ordini di mister Sarri. Nuovo tecnico, nuove ambizioni: c’è aria di rivoluzione in casa biancoceleste con l’arrivo del Comandante. Una delle novità che introdurrà l’allenatore, stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, sarà un confessionale o meglio, un ufficio collocato presso il campo d’allenamento di Auronzo di Cadore. I motivi sono principalmente due: effettuare colloqui individuali con i giocatori e riunirsi con lo staff per pianificare al meglio il lavoro. Il confessionale di Sarri verrà ricavato all’interno dello spogliatoio dello Zandegiacomo, o nelle immediate vicinanze della palestra.

