L’attaccante biancoceleste Joaquin Correa è impegnato in queste settimane con la sua Nazionale, l’Argentina, nella Copa America. Il Tucu ha avuto l’opportunità di scendere in campo in occasione delle ultime due gare, contro Uruguay e Paraguay. Nonostante le vittorie, grazie alle reti rispettivamente di Rodriguez e Papà Gomez i tifosi si sono scagliati contro il numero 11 della Lazio, scontenti delle sue prestazioni in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, in particolare dopo l’ultimo match con l’Uruguay, i supporters si sono scatenati in una serie di meme sui social accusando Correa della sua scarsa efficacia sotto porta. Tuttavia è lo stesso Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, a porre un freno alle polemiche e a prendere le difese del suo giocatore, con delle dichiarazioni già nel post partita: “In quel momento ho ritenuto che fosse più produttivo l’ingresso di Correa. E devo dire che la squadra ha dimostrato grande solidità e non ha concesso tiri in porta a un avversario forte come l’Uruguay”.

