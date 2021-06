Coppa dei Canottieri Zeus Energy Group, il Presidente della Polisportiva Lazio Buccioni riceve la fascia da Bruno Giordano | FOTO

In occasione della gara inaugurale per l’Over 60 Circolo Canottieri Lazio alla 57a Coppa dei Canottieri Zeus Energy Group, il cerimoniale della consegna della fascia di Capitano è organizzato dall’Avvocato Salvatore Bartoli – Responsabile Affari Legali del Circolo Canottieri Lazio: il Presidente della Polisportiva Lazio Antonio Buccioni riceve la Fascia dalle mani di Bruno Giordano, indimenticato idolo della tifoseria laziale al suo esordio assoluto nella Coppa dei Canottieri.

