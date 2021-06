CorSera | Mugello, ritrovato da un giornalista de “La Vita in Diretta” il bambino di due anni scomparso: è vivo

È stato ritrovato vivo Nicola Tanturli, il bimbo di due anni scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio la sera di lunedì 21 giugno. Lo ha reso noto la prefettura di Firenze.

A ritrovare il bimbo è stato un giornalista Rai della trasmissione La Vita in Diretta, Giuseppe Di Tommaso. Nicola è in buone condizioni, ma verrà portato in ospedale per accertamenti: si trovava in un burrone a 2,5 km da casa, si era calato a 25 metri. Di Tommaso ha sentito dei lamenti provenire dalla scarpata e ha chiamato i carabinieri. Appena individuato, Nicola ha chiesto subito della mamma. «Sembrava abbastanza abbattuto e impaurito, ma sembra stare bene. Siamo stati fortunati», ha detto il sindaco di Palazzolo sul Senio, Gian Piero Moschetti.

I genitori Leonardo e Pina, che hanno già potuto riabbracciare il figlio, vivono in un casolare tra i boschi dell’Appennino e fanno gli apicoltori. «Qui i bambini giocano in libertà, sono sempre fuori…Magari cercava noi che eravamo fuori e s’è perso» aveva raccontato Leonardo Tanturli, nelle febbrili ore delle ricerche. La coppia aveva detto di aver messo a letto Nicola alle 19. A mezzanotte si erano accorti che non c’era più.

Corriere.it

