Euro 2020, conclusa la fase a gironi: ecco tutte le sfide degli ottavi

Si è conclusa, con le ultime due sfide di questa sera del gruppo F, la fase a gironi di Euro 2020. Nella parte sinistra del tabellone, quella in cui è l’Italia che, come è risaputo, affronterà l’Austria, ci sono Belgio-Portogallo, Croazia-Spagna Galles-Danimarca e Francia-Svizzera. Dall’altro lato si affronteranno invece Galles-Danimarca, Olanda-Repubblica Ceca, Inghilterra-Germania e Svezia-Ucraina. La squadra che affronterà l’Italia in caso di vittoria contro l’Austria sarà una tra Portogallo e Belgio.

