Euro 2020, le big del gruppo F passano tutte con il brivido: decisivi i secondi tempi

Le ultime due partite del Girone F ha visto il medesimo risultato: 2-2. Pareggi che, comunque, permettono alle tre big del girone, ovvero Germania, Portogallo e Francia, di passare il turno. Eliminata, come da pronostico, l’Ungheria, con la sola differenza che l’esito non era così scontato. A mezz’ora dalla fine, infatti, l’Ungheria era sopra 2-0 sulla Germania e la Francia vinceva 2-1, così che il girone diceva Ungheria seconda e Portogallo fuori. Sono bastati i due gol della Germania ed il pareggio su rigore di Ronaldo per ristabilire la situazione. Un girone deciso nei minuti finali.

