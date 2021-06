Fabio Galante: “Hakimi meglio di Lazzari. Calhanoglu somiglia a Luis Alberto per caratteristiche”

L’ex difensore dell’Inter Fabio Galante è intervenuto ai microfoni di TMWRadio anche per commentare le voci che vorrebbero Lazzari come sostituto di Hakimi ai nerazzurri. Queste le sue parole: “Dovesse partire Hakimi sarebbe una perdita importante: è veloce, ribalta l’azione in 5 secondi. Conte ci aveva puntato tantissimo e i fatti gli hanno dato ragione. Lazzari come caratteristiche ci si avvicina: va bene per un ruolo a tutta fascia, magari Hakimi in fase offensiva è più forte. Lazzari ha comunque fatto un ottimo campionato, è un buon giocatore ma è meglio l’altro. Calhanoglu? “C’è grande dispiacere per quanto accaduto a Eriksen, ha rischiato la vita. L’Inter è dovuta correre ai ripari e ha trovato questa soluzione, un po’ nell’ombra perché non se n’era parlato. Bravi i dirigenti dell’Inter, poi i risultati diranno se è stato un buon acquisto. Nel Milan, a sprazzi, ha dimostrato di essere un giocatore forte. Inzaghi dovrà trovargli la posizione giusta, sicuramente ha le potenzialità per farlo esprimere al meglio come ha fatto con Luis Alberto. I tre si somigliano tanto per caratteristiche”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: