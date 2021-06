Il Messaggero | Tare in pressing sul Dortmund per regalare Brandt a Sarri

Velocità, dribbling secco, guizzi da urlo e classe. Tanta. Julian Brandt è l’ideale per la Lazio di Sarri. Il profilo giusto. Una sorta di Insigne tedesco. Quello italiano che gioca nel Napoli non è facile da agguantare, nonostante l’asfissiante pressing di Immobile. Sono amici, sono inseparabili, ma la Lazio al momento prova ad andare su un’altra strada. Ad indicarla è Tare che studia il piano per arrivare al gioiello del Borussia Dortmund. Una sorta di chiodo fisso che il dirigente albanese ha sin da quando il golden boy di Brema giocava nel Leverkusen insieme all’amico Havertz. Di soldi per arrivare a Julian ne servono tanti. Sul tavolo i cartellini di Correa e Lazzari, ma non è escluso che si possano ricavare altri denari da altre cessioni. Per arrivare al “tuttocampista” tedesco servono tra i 25 e i 30 milioni di euro. Non pochi, per Lotito sarebbe l’acquisto più costoso della sua era. Non è facile. Il club di Dortmund, dopo aver speso 25 milioni di clausola rescissoria nel 2019 e dopo due anni di alti e bassi, si è deciso a venderlo, ma senza rimetterci. Il Messaggero/Daniele Magliocchetti

